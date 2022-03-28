Hakkari'de cami ve Kur'an kursları ramazan ayına hazır

Hakkari'de bulunan cami ve Kur'an kursları, yürütülen çalışmaların ardından ramazan ayına hazırlandı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ramazan ayında ibadetlerini hijyenik ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla cami ve Kur'an kurslarında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda camilerde kadınlara yönelik bölümler oluşturuldu, hatimle teravih kılmak isteyenler için Hacı Gür Camisi'nde hafızlar görevlendirildi, itikafa girilecek camiler belirlendi.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Müslümanların manevi duygularının zirve yaptığı ramazan ayının yaklaştığını belirtti.

Mübarek ay için cami ve Kur'an kurslarında gerekli önlemlerin alındığını aktaran Fakirullahoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ayda vatandaşlarımızın her kesiminin vakit namazlarını camilerde cemaatle eda etmeye, teravih namazlarını kılmaya, mukabelelere katılmaya, bol bol Kur'an-ı Kerim okumaya davet ediyoruz. Ramazan ayının manevi iklimini tatmaları için özellikle çocuk, genç ve bayanlarımızın camilerdeki yerlerini almalarını bekliyoruz. Bu vesileyle şimdiden Ramazan ayı ve bayramının memleketimize huzur ve bereket getirmesini, İslam aleminin birlik ve beraberliği ile dünyada barışın egemen olmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum."