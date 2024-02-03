Üye Girişi
Haberler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 06.09'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede paniğe neden oldu. Depremin, Hakkari'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Hakkari Deprem Deprem Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hafta sonu eczaneler açık mı? Cumartesi günü eczaneler kaça kadar açık? Cumartesi günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 3 Şubat Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Bahia hangi ülkenin takımı, Bahia hangi ligde? IMDb en iyi filmler hangileri? Puanı en yüksek olan filmler nelerdir? İMDB Top 250 filmleri hangileridir? 7.0 ve 8.0 dan yüksek filmler! IMDb en iyi filmler hangileri? Puanı en yüksek olan filmler nelerdir? İMDB Top 250 filmleri hangileridir? 7.0 ve 8.0 dan yüksek filmler! Dumping sendromu nedir? Seren Serengil'in hastalığı nedir? umping sendorumu belirtileri nelerdir? Dumping sendromu tedavisi! 0850 nerenin kodu? 0850 nerenin alan kodudur? 0850 nereye bağlı? 0850'li numaralar hangi firmalara aittir? Falda deve görmek ne demektir? Falda deve görmek nedir? Şans getiren semboller - Dört yapraklı yonca şans mı getirir, neden şans getirir? At nalı, uğur böceği, yedi fil neden şans getirir? Falda balık görmek ne demektir? Falda balık görmek nedir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Falda horoz görmek ne demektir? Falda horoz görmek nedir? Ninniler: Ninni sözleri, Bebek ninni sözleri, Duygusal ninni sözleri, Uyusunda büyüsün ninni sözleri! Akciğer nerede? Akciğer vücudun neresinde bulunur? Akciğer ağrısı nerede hissedilir? Akciğer sağda mı solda mı? Pankreas nerede? Pankreas vücudun neresinde bulunur? Pankreas ağrısı nerede olur? Sağda mı solda mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title