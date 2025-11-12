Haberler

Hakkari'nin Su Sorununa Kalıcı Çözüm: Sondaj Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

Hakkari'nin Su Sorununa Kalıcı Çözüm: Sondaj Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı
Güncelleme:
Hakkari Belediyesinin içme suyu sıkıntısını çözmek için Otluca köyünde yapılan sondaj çalışmalarında başarı sağlandı. Toplamda 6 noktadan su kaynaklarına ulaşılarak, şehir şebekesine aktarım yapılması planlanıyor.

Hakkari'de 6 noktada yapılan sondaj çalışmalarında ulaşılan su kaynakları, şehir şebekesine aktarılacak.

Hakkari Belediyesinin kentteki içme suyu sıkıntısının giderilmesi için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Otluca köyünde 6 noktada yapılan sondaj çalışmalarında su kaynaklarına ulaşıldı. Tek hatta birleştirilen suyun iki gün içerisinde şehir şebekesine aktarılması planlanıyor.

Sondajların yapıldığı noktada incelemelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gazetecilere, kentteki içme suyu sıkıntısına kalıcı çözüm bulmak için 3 aşamalı eylem planlarının olduğunu söyledi.

Bunlardan birini tamamladıklarını dile getiren Çelik, "Özellikle bu sene çok ciddi bir kuraklık vardı. 80, 90 yıl dilimi içinde bu kadar kurak bir dönem yaşanmadı. İlimizde kar sularıyla beslenen Berçelan ve Golan mevkisinden gelen kaynak suları vardı. Buradaki kaynaklarda bulunan su, saniyede 60 litre civarında. Bunlara ilave olarak Merzan bölgesinde saniyede 35 litre su sağlayan 6 sondajımız vardı. İlimizdeki şebekeye verebildiğimiz saniyede maksimum 100 litre suydu. Kuraklıktan da kaynaklı su sıkıntımız vardı." dedi.

Belirledikleri planın ilk adımını Otluca köyünde 6 sondaj çalışmasıyla uyguladıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"5 sondajımızı şu anda ana şebekeye bağladık. Saniyede 100 litre su, ana şebekeye verebilecek durumda. 6. sondajımız da çok şükür başarıyla sonuçlandı. İki gün sonra saniyede 120 litre suyu şehir şebekesine vereceğiz. Şimdiye kadar verebildiğimiz su miktarı saniyede 100 litreydi. Neredeyse yüzde yüz su miktarını artırmış olacağız ki inşallah bu Hakkari'mizde içme suyu sorunun çözümü konusunda ciddi bir katkı sağlayacak. Diğer stratejilerimizden biri de Helil Vadisi içme suyu projesiydi. O projenin de irsale hattının geçeceği güzergahın yol yapım çalışması başladı. İnşallah önümüzdeki nisan, mayıs aylarında terfi hattına başlanacak. Umuyorum 1 ya da 1,5 yıl içinde Helil Vadisi'ndeki yaklaşık saniyede 200 litre suyu da Hakkari merkezine bağlamış olacağız."

Üçüncü planla da Otluca'daki dere suyunun arıtılması için arıtma tesisi yapmayı planladıklarını, bu proje için de ihaleye çıkıldığını bildiren Çelik, çalışmalar tamamlanınca saniyede 500 litre su ile kentin su sorununu çözeceklerini anlattı.

Çelik'e Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Orçun Cüneyt Zor eşlik etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Haberler.com
