Hakkari'nin Derecik İlçesinde Öğretmenlerden Türkü Klip Projesi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde görev yapan öğretmenler, bölgedeki huzur ortamına dikkati çekmek amacıyla çektikleri klipte ilçenin farklı noktalarında türküler seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Derecik Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ilçenin doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması amacıyla uygulanan "Sınırda Değil, Zirvedeyiz Projesi" kapsamında klip hazırlandı.

İlçede görevli öğretmenlerin türküler seslendirdiği klipte, yöre insanlarının sıcakkanlılığına, misafirperverliği ile bölgenin güzelliklerine dikkat çekildi.

Derecik Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, birçok kişi tarafından izlendi.