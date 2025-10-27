Haberler

Hakkari'nin Beden Eğitimi Öğretmeni, Zapspor'un Kaptanı Oldu

Hakkari'nin Beden Eğitimi Öğretmeni, Zapspor'un Kaptanı Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de beden eğitimi öğretmeni Hakkı Hakan Özhan, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Zapspor'un kaptanlık pazubendini takarak hem öğrencilerini eğitiyor hem de takımının şampiyonluk hedefi için mücadele ediyor.

Hakkari'de beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Hakkı Hakan Özhan, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Zapspor'un kaptanlık pazubendini takarak takımının başarısı için ter döküyor.

Çocukluğundan bu yana futbola ilgi duyan Özhan, 11. sınıftayken o dönem 1. Lig'de mücadele eden Türk Telekom'un altyapısına seçildi. Bir daha yeşil sahalardan kopamayan Özhan, burada geçirdiği bir yılın ardından 2. Lig'deki Adana Demirspor'a transfer olup profesyonelliğe adım attı.

Adana ekibinden kiralık olarak gittiği farklı takımlarda görev yapan, bu süreçte eğitim hayatını da aksatmayan Özhan, 2014'te Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite hayatından sonra da BAL ve 3. Lig'deki farklı takımlarda futbol oynamaya devam eden Özhan, 2022'de Hakkari'ye atandı.

Merzan Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda görev yapan, bir çocuk babası Özhan, 3 yıl önce Zapspor ile anlaştı. Gösterdiği performansla takım kaptanlığını üstlenen Özhan, hem öğrencilerini geleceğe hazırlıyor hem de formasını terlettiği takımın hedeflerine ulaşması için çaba sarf ediyor.

Özhan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana futbol tutkusunun olduğunu, bu yüzden kentteki bir kulüpte yer almak istediğini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır Zapspor'un formasını giydiğini belirten Özhan, "Hakkari'de futbol çok seviliyor. İlk senemde ligi 5. bitirdik. Geçen sene de play-off turunda elendik. Bu sene takım şampiyonluk hedefiyle kuruldu. Takımın başarılı bir geçmişi var. Halk takımı çok benimsiyor. Geçen sene son haftaya kadar liderdik. Şampiyonluğu çok istiyorduk ama olmadı. Bu sene hedefimiz yine şampiyonluk." diye konuştu.

"Burası sporu seven bir kent"

Yaptığı işten keyif aldığını ifade eden Özhan, şöyle devam etti:

"Okulda sabah mesaimiz başlıyor. Tam gün mesai sonrası antrenmanlar başlıyor. Hayatımdan memnunum. Keyif alıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Onlarla da vakit geçirmekten mutluluk duyuyorum. Mesleğimi severek yaptığım için öğrencilerime de verimli olduğumu düşünüyorum. 2004'te amatör olarak futbol oynamaya başladım. 2008'de Adana Demirspor'da profesyonel oldum. Sonrasında 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig derken 250'ye yakın maç oynadım. Çeşitli kulüplerde şampiyonluk yaşadım. Güzel yıllar geçirdim. Hakkari'de gelişime açık birçok sporcu yetişiyor. Burası sporu seven bir kent. Ben de elimden geldiğince çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamaya çalışıyorum."

Taraftardan takıma desteğini sürdürmesini isteyen Özhan, "Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Onları arkamızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Taraftarımıza söz veriyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.