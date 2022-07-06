Hakkari'nin 3 bin 400 rakımlı buzul gölünde kulaç attılar - Haberler

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Hakkari'nin 3 bin 400 rakımlı buzul gölünde kulaç attılar

Demirören Haber Ajansı - Yaşar Kaplan - Güncel
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Hakkari'nin 3 bin 400 rakımlı buzul gölünde kulaç attılar

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve el değmemiş doğasıyla öne çıkan Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, doğaseverlere keyifli anlar yaşatıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve el değmemiş doğasıyla öne çıkan Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, doğaseverlere keyifli anlar yaşatıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen bir grup doğasever, Yaklaşık 3 bin 400 rakımda kar sularıyla oluşan Sat Buzul Gölü'ne girerek buz gibi suda kulaç atma deneyimi yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında 'Milli Park' ilan edilen, Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda bulunan Sat Buzul Gölleri ve Cilo Dağları, barındırdığı doğal güzelliklerle doğaseverleri cezbediyor. Bölgenin terörden arındırılmasından sonra geçen hafta Hakkari Valiliği'nin de 40 yıl aradan sonra etkinlik düzenlediği Cilo Dağı'ndaki Sat Buzul Gölleri, artık Türkiye'nin birçok kentinden gelen doğaseverleri de ağırmaya başladı. 4 bin 135 metre rakımlı Cilo Dağı'nda bulunan 3 bin 400 metredeki buzul bölgesine gelen dağcı ve doğasever, karların erimesiyle oluşan göl çevresinde gezip, piknik yaptıktan sonra karların erimesiyle oluşan gölde yüzdü.

'DOĞA, MUHTEŞEM'

Bölgeye İstanbul'dan geldiklerini belirten doğasever Mehmet Altay, "Hakkari ve çevresine doğa yürüyüşü düzenledik. Burada muhteşem bir doğa var. Bunu çok samimi söylüyorum. Türkiye'nin her tarafını gördüm. Buradaki doğa Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Turizme açılan bir bölge oldu. Önümüzdeki yıllarda bu bölgede turizm potansiyeli artarak devam edecektir" dedi.

Bölgede rehberlik yapan İskender Kahraman da "Havaların ısınmaya başlamasıyla şu ana kadar 23 turist kafilesi, Yüksekova'daki doğal güzellikleri ziyaret etti. Gelen misafirler bölgeye hayran kalıp. memnun ayrılıyorlar. Gelecek yıllarda bu turların daha çok artacağını düşünüyorum" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Güncel

Yüksekova Türkiye Hakkari Güncel Haberler

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