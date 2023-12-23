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Hakkari, Muş ve Bitlis'te Kar Nedeniyle 100 Yerleşim Biriminin Yolu Kapandı

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Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 100 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari, Muş ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 100 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve Yüksekova'da kar nedeniyle 6 köy ve 28 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Durankaya beldesi ve bölgedeki köylere ulaşımının sağlandığı 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi mevkisinde de olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Bölgede hazır bulundurulan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yaptı, sürücüleri, gerekmediği sürece bu güzergahı kullanmamaları uyarısında bulundu.

Kar yağışının etkisinin sürdürdüğü Yüksekova'da ilçesinde, esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Esnaf İrat Paşaoğlu, ilçede 2 gündür yağışın etkili olduğunu söyledi.

Muş/Bitis

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığı belirtti.

Yentür, yolların açılması için çalışma başlattıklarını aktardı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 20 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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