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Hakkari Müftüsü Okuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kapsamında Köyleri Ziyaret Etti

Hakkari Müftüsü Okuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kapsamında Köyleri Ziyaret Etti
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Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde çeşitli köyleri ziyaret ederek din görevlilerinin çalışmalarını değerlendirdi ve köy sakinleriyle bir araya geldi.

Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında köyleri ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğanyurt, Akçalı, Demirtaş, Işıklar köyler ile Yeniyol, Kanatlı, Eğercik, Oluklu ve Küçükköşk mezralarını ziyaret eden Okuş, din görevlilerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görevlilerden köy sakinlerinin sevinçlerini ve kederlerini paylaşmalarını, sık sık ev ziyaretleri yapmalarını isteyen Okuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Köy sakinlerinin evlerine de konuk olan Okuş, köylerde inşaatı devam eden imam evleri ile cami müştemilatlarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

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