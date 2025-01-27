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Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacaoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Hakkari Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacaoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Hakkari'de Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacaoğlu, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran fotoğraflarını inceleyerek çeşitli kategorilerde oy kullandı. Ağacaoğlu, oylamanın önemine ve fotoğrafların anlamına dikkat çekti.

Hakkari'de Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ağacanoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen Diktatör", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğrafını seçen Ağacanoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" adlı fotoğrafından yana kullanan Ağacanoğlu, "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" adlı karesini oyladı.

Ağacanoğlu, oylamada yer alan fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu söyledi.

Geçen yıl önemli olayların yaşandığını belirten Ağacanoğlu, "Görünce hem sevindiğimiz, hem üzüldüğümüz hem de duygulandığımız kareler vardı. Anadolu Ajansı çalışanlarına, bu kareleri bize sundukları için hürmetlerimi sunuyorum. Türkiye'mizin gururu olan Anadolu Ajansına teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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