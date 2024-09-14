Hakkari'de PKK'ya Yönelik Operasyonda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele harekatı kapsamında 11 Eylül'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-256) Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada toprağa gömülü 2 AK-47 kaleşnikof, bu silaha ait 5 şarjör, 2 RPG-7 roketatar silahı, el bombası, 7 kola kutusunda hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 RPG-7 antitank mühimmatı, 7 RPG-7 sevk fişeği, 7,62 milimetrelik 150 fişek, sırt çantası, 6 kütüklük, 2 palaska ve yaşam malzemesi ele geçirildi.