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Hakkari'de PKK Operasyonunda Büyük Miktarda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu Operasyonu' kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait mağara ve sığınakta gizlenmiş silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 35 büyük tüp, 1303 uçaksavar mühimmatı, 5 adet AK-47 piyade tüfeği ve 12 el yapımı patlayıcı bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mağara ve sığınağa gizlenmiş silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında dün "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Olcay Kabaklıoğlu (2024-250) Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında yürütülen arama çalışmalarında tespit edilen mağara ve sığınağa gizlenmiş 35 büyük tüp, uçaksavar namlusu, 1303 uçaksavar mühimmatı, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, uçaksavar silahı, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, bu silaha ait 30 şarjör, av tüfeği, 17 el bombası, kürek, el dürbünü, silah üstü dürbün ve akü ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Güvenlik Şemdinli hakkari Güncel Terör PKK

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