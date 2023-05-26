Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncel Haberler

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uçaksavar silahı ve sehpası, bu silaha ait 4 namlu, 12,7 milimetrelik 1310 mühimmat, doçka yedek namlusu, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 12 şarjör, 2 el bombası, 14,5 milimetrelik 2 bin doçka mühimmatı, 7,62 milimetrelik 3 bin 276 biksi makineli tüfek fişeği, 50'lik 5 uçaksavar mayonu ve 100'lük biksi mayonu ele geçirildi.

Hakkari Seçim Sonuçları
Hakkari Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hakkari Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Çukurca Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title