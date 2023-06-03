Hakkari kırsalında mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Hakkari merkez kırsal alanında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari merkez kırsal alanında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde, 2 Haziran 2023 Cuma günü merkez ilçesi kırsalında icra edilen operasyon çerçevesinde; 14 adet savunma tipi el bombası, 1 adet patlamış roket mühimmatı, 1 adet jeneratör, 1 adet regülatör ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi. - HAKKARİ