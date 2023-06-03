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Hakkari kırsalında mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Hakkari kırsalında mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Güncel Haberler

Hakkari merkez kırsal alanında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari merkez kırsal alanında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde, 2 Haziran 2023 Cuma günü merkez ilçesi kırsalında icra edilen operasyon çerçevesinde; 14 adet savunma tipi el bombası, 1 adet patlamış roket mühimmatı, 1 adet jeneratör, 1 adet regülatör ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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