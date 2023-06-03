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Hakkari kırsalında el bombaları ele geçirildi

Hakkari kırsalında el bombaları ele geçirildi

Güncel Haberler

Hakkari'de düzenlenen operasyonda 14 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de düzenlenen operasyonda 14 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda dün merkez ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.

Ekipler, 14 el bombası, patlamış roket mühimmatı, jeneratör, regülatör ve yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Güncel Haberler

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