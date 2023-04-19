Hakkari kırsalında 4 kilo 137 gram esrar ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 4 kilo 137 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında yapılan aramada 4 paket halinde 4 kilo 137 gram esrar bulundu.

Uyuşturucuya ilişkin şüphelilerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.