Hakkari İl Özel İdaresi'ne 12 Yeni Araç Kazandırıldı

Hakkari İl Özel İdaresi filosuna 5'i iş makinesi, biri mobil konkasör 12 yeni araç eklendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Depin mevkisindeki Asfalt Plent Tesisi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni alınan araçların köy yollarında ve kırsal bölgelerde hizmet vereceğini söyledi.

Bu yıl 37 iş makinesini 323 milyon 684 bin lira bedelle kurum bünyesine kazandırdıklarını belirten Çelik, amaçlarının en ücra köy ve mezralardaki ihtiyaçlara ulaşabilecek güçlü bir araç filosuna sahip olmak olduğunu iafde etti.

Bu yatırımların büyük kısmının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe olarak sağlandığını belirten Çelik, "Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Allah kaza bela vermesin, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un okuduğu duanın ardından araçlar hizmete alındı.

Törene, vali yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Orçun Cüneyt Zor, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş ve kurum personeli katıldı.