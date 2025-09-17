Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne Atanan Atilla Ayata Görevine Başladı
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Atilla Ayata, ilk resmi özdeğerlendirmesinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunma sözü verdi. Törenle karşılanan Ayata, güvenlik hizmetlerini artırmak için çalışacaklarını belirtti.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Atilla Ayata, yeni görevine başladı.
Kente gelen Ayata için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi.
Törende birim amirleriyle tanışan Ayata, basın mensuplarına, Hakkari'de vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacağını söyledi.
Ayata, "Vatandaşlarımızın desteğiyle güvenlik hizmetini en iyi şekilde verme gayreti içerisinde olacağız. Sayın valimizin direktifleri bizler için son derece önemli. Talimatları alarak buradaki görevimizi yapmaya gayret göstereceğiz. Şimdiden teşekkür ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel