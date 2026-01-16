Haberler

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kanat, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erhan Kanat, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında farklı kategorilerde fotoğrafları inceledi ve seçimler yaptı. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erhan Kanat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kanat, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" fotoğrafını seçen Kanat, "Spor"da tercihini Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" adlı karesinden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük hayat"ta Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını oylayan Kanat, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

Kanat, yarışmadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
