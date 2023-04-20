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Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

Hakkari için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Hakkari'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkari Güncel Haberler

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