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Hakkari haberleri: Şemdinli'de sınır kapısının açılması talebi

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Hakkari haberleri: Şemdinli'de sınır kapısının açılması talebi

Hakkari haberleri... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Derecik ilçesindeki sınır kapısının açılmasını istedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Derecik ilçesindeki sınır kapısının açılmasını istedi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Tekin, söz konusu sınır kapısının açılması için imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanya için tüm kesimlerden destek beklediklerini aktaran Tekin, Derecik Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğine inandıklarını, ortak taleplerinin de bu olduğunu belirtti.

Açıklamaya Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Cumhuriyet Caddesi Derecik Hakkari Güncel Haberler

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