Hakkari haberleri... Hakkari'de yerden ısıtmalı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi yapılıyor
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Hakkari habere göre Hakkari Belediyesi tarafından kentte yerden ısıtmalı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinin yapımına başlandı.
Hakkari Belediyesi tarafından kentte yerden ısıtmalı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezinin yapımına başlandı.
Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sümbül Mahallesi'nde 700 metrekare alanda yapılan merkezde incelemelerde bulundu.
Akbıyık, çalışmalarla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı.
Yerden ısıtma sisteminin yer alacağı merkezin yıl sonunda hizmete sunulması hedefleniyor.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel