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Hakkari haberleri! Hakkari'de TYP kapsamındaki çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitim verildi

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Hakkari haberleri! Hakkari'de TYP kapsamındaki çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitim verildi

Hakkari haberler: Hakkari'de Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında işe alınan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görevlendirilen çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Hakkari'de Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında işe alınan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görevlendirilen çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, kurumun konferans salonundaki seminerde katılımcılara İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Selda Koruçi tarafından iş verimliliğinin artırılması, kişisel gelişim, çalışma düzeni ve şartları ile uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, TYP kapsamında işe alınan personelin okul ve kurumlarda daha bilinçli, güvenli ve sağlıklı çalışmaları için bu eğitimi düzenlediklerini belirtti.

Eğitimle, çalışanların kaza ve tehlikelerden korunması ve iş sağlığı ile güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını aktaran Gür, "Personelimizin iş kazası sonucu alacağı hasarın önüne geçmek için bu eğitimleri ciddiye almanız gerekiyor. Sizlere başarılar diliyorum. Aramıza katılan bütün arkadaşlarımızdan okullarımızda, disiplinli ve gayretli bir çalışma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Değerlendirme sınavıyla tamamlanan seminere İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Oktay Kızılkaya ve Erol Hanlıgil de katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

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