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Tele takılarak yaralanan ayı tedavisinin ardından doğaya salındı

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Hakkari'de bahçe çitlerindeki tele takılıp yaralanan ayı ekiplerce kurtarıldı.

Hakkari'de bahçe çitlerindeki tele takılıp yaralanan ayı ekiplerce kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kırıkdağ köyü yakınında bir ayının mahsur kaldığını görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi.

Köye giden ekipler, tele takılan ayıyı iğneyle uyutarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Pençesinden yaralanan hayvan, DKMP veteriner hekimi tarafından tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Güncel Haberler

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