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Eren Abluka-29 operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

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Eren Abluka-29 operasyonunda 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari merkez ilçesi İğdeli Mahallesi kırsalında, 29 Ağustos 2022 günü, J- Siha ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Jandarma Hakkari SİHA 3. Sayfa Güncel Haberler

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