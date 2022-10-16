Hakkari haberleri... Hakkari Barosunun 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı Güncel Haberler Hakkari haberi: Hakkari Barosu 10 Olağan Genel Kurulunda Avukat Ergün Canan yeniden baro başkanlığına seçildi. Hakkari Barosu 10 Olağan Genel Kurulunda Avukat Ergün Canan yeniden baro başkanlığına seçildi. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılan genel kurulda, 4 aday yarıştı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi. Baroya üye avukatların oy kullandığı seçimde oy kullandı. Seçimde 142 oydan 57'sini alan Avukat Ergün Canan, yeniden baro başkanlığına seçildi. Canan, seçime ilgi gösteren tüm meslektaşlarına teşekkür etti. Kaynak: AA / Güncel Hakkari Güncel Haberler

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