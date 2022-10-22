Hakkari haberi: Yüksekova'ya mevsimin ilk karı düştü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine mevsimin ilk karı düştü. 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, beyaza büründü.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksekova'nın güney kesiminde yer alan, Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağı ve etekleri, dün akşam etkili olan karla beyaza büründü. Kar yağışıyla Yüksekova ve çevresindeki hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.