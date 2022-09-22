Hakkari haberi: Yüksekova'da araçlar çamura büründü

Yüksekova'da araçlar çamura büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gündür aralıklı başlayan toz bulutu ve beraberinde yağan yağmurla beraber araçlar çamura bürünürken, yer yer görüş mesafesi düştü.

Yüksekova merkezde yoğun sıcakların ardından yerini yağışlara bırakırken, Meteorolojinin uyarılarından sonra Doğu Anadolu Bölgesinde yağmur ve rüzgarın etkisiyle toz bulutu hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Toz bulutları ile birlikte yağmur araçlar çamurla kapladı. İlçe merkezine yağan çamurdan dolayı araç sahipleri oto yıkamaların yolunu tutarak araçlarını temizlerken, bazı vatandaşlar da iş yerlerinin camlarını temizledi.

Bugün aracını 2 defadır oto yıkamaya getirdiğini belirten Vedat Geçirgen, "Malum sıcakla havalar hakimdi. 2 gündür ardında başlayan yağmurlar hayatı olumsuz yönde etkilerken, öte yandan bu yağmurla çamurda yağdı. Dünden beri Yüksekova'da tüm araçlar çamura bürünmüş durumda. Bizde direk oto yıkamaya getirdik. Zaten Yüksekova'da yol tozu da eksik olmuyor bu da eklenince içerden çıkılmaz duruma geliniyor" dedi.

Bu sene her yağmur yağdığında çamurda yağıyor diyen İslam Geçirgen, "Abimle aracımızı 2 sefer oto yıkamaya getirdik. Dünden beri belli aralıklı tozla birlikte yağmur yağıyor. Malum araçlar tamamen çamur içinde kamış. Tek araçlar değil aslında her yer çamur olmuş durumda. Biter kısa süre inşallah" ifadelerini kullandı.