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Hakkari haberi! Şemdinli'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Hakkari haberi! Şemdinli'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Hakkari bölgesinden gelen habere göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Serhat Öveç idaresindeki kamyonet, Beşevler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Öveç'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Hakkari Güncel Haberler

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