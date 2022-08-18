Hakkari haberi: Hakkari Valisi Akbıyık, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu
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Hakkari haber... Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle Yeniışık köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Akbıyık, daha sonra İl Özel İdaresi tarafından 8 köyün ulaşımını sağlayan Basamak mezrası yolundaki asfalt çalışmalarını inceledi, ilgililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel