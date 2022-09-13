Hakkari haberi | Hakkari'de TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi Güncel Haberler Hakkari haber... Hakkari'de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 285 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Hakkari'de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 285 kişi noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan kura çekimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl genelinde başvuru yapan 3 bin kişi arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 285 kişi, işlemlerin ardından işe başlayacak. Programa, Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, noter vekili Serdar Kundakçı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Güncel Kaynak: AA / Hikmet Temeş milli eğitim bakanlığı Hakkari Güncel Haberler

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