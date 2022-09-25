Hakkari haberi! Hakkari'de kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Gelen Hakkari haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 gün önce kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Neciba Yücedağ'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 gün önce kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Neciba Yücedağ'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Dize Mahallesi'nde yaşadığı evden 5 gün önce ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yücadağ'ın bulunması için mahallelerde ve merkeze yakın köylerde arama yapılıyor.

Afad İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalara, polis, jandarma, belediye, sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Ekipler, Van AFAD Müdürlüğünden getirilen iki arama kurtarma köpeğiyle boş araziler, dere kenarları, nehil sazlığı ve kanalizasyon hattındaki rögarları aradı.

Çalışmalara katılan ilçedeki dağcı ve sporcular da Yürekli köyünden başlayarak ilçe merkezine doğru arazide arama yaptı.