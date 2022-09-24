Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaybolan alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Dize Mahallesi'nde yaşayan ve 4 gün önce evden ayrılan Neciba Yücedağ, eve dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan arama çalışmalarına polis, jandarma, sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş da destek veriyor.

Mahallelerde ve merkeze yakın köylerde ev ev dolaşarak vatandaşlara Yücedağ'ın fotoğraflarını gösteren ekipler, kadının kısa sürede bulunması için çaba gösteriyor.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, gazetecilere, sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak çalışmalara destek verdiklerini ve mahalleleri dolaştıklarını söyledi.

Kısa sürede hasta kadına ulaşmayı umut ettiklerini aktaran Çoğaç, "Akşama kadar arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ekipler de diğer mahallelerde çalışma yapıyor. Koordineli şekilde hareket ediyoruz. 50-60 kişiyle 5-6 gruba ayrıldık. İnsanlarımız bu konuda duyarlı. Herkesin destek vermesi lazım." dedi.

AFAD gönüllüsü Hamit Şedal da kadının her yerde arandığını dile getirerek, ev ev dolaşıp vatandaşlara Yücedağ'ı sorduklarını, kısa sürede kendisine ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Yüksekova Hakkari AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title