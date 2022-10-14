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Hakkari haberi | Hakkari'de "Hz Peygamber Cami ve İrşat" konulu konferans

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Hakkari haberi | Hakkari'de 'Hz Peygamber Cami ve İrşat' konulu konferans

Hakkari gündem haberi... Hakkari'de "Hz. Peygamber, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenledi.

Hakkari'de "Hz. Peygamber, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, ülkenin her yerinde benzer programlarla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu haftayı ilim şöleni ve irfan sofrasına dönüştürmek istediklerini belirten Bircan, şunları kaydetti:

"Bizler Peygamber Efendimizi her şey ve herkesten daha çok sevmeliyiz. Bu sevgi özde olmalı. Hz. Muhammed'in içinde olmadığı sevgi, sevgi değildir. Ayette belirtildiği gibi 'Eğer Allah'ı seviyorsanız Peygamberi sevin. Eğer Peygamberi seviyorsanız Allah da sizi sever.' İman lezzetini anlamanın yolu Hz. Peygamber sevgisidir. Her şeyde olduğu gibi hoşgörünün zirvesi de Hz. Muhammed'dir."

Konuşmaların ardından hafızlık ve bilgi yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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