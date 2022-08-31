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Hakkari haberi! Hakkari'de engelli kız çocuğun ailesine puset hediye edildi

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Hakkari haberi! Hakkari'de engelli kız çocuğun ailesine puset hediye edildi

Gelen Hakkari haberine göre Hakkari Bedensel Engelliler Derneği, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli Fatma Kılınç'ın ailesine puset desteğinde bulundu.

Hakkari Bedensel Engelliler Derneği, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli Fatma Kılınç'ın ailesine puset desteğinde bulundu.

Dernek Başkanı Mesut Keskin, Biçer Mahallesinde yaşayan engelli Kılınç'ın ve ailesinin zor durumda olduğunu belirtti.

Engellilerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini anlatan Biçer, "Bundan sonra da çalışmalarının aralıksız devam edecek. Temin ettiğimiz tekerlekli puseti aileye teslim ettik. Derneğimiz son 10 yılda il merkezi ve ilçelerinde talep doğrultusunda engellilerimize ve yaşlılarımıza binlerce tekerlekli sandalye teslim etti. Derneğimize destekte bulunan gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Puseti teslim eden Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ramazan Erol ise bir nebzede olsa engellilere ve ailelerine destekte bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

Mesut Keskin Hakkari Güncel Haberler

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