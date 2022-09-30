Hakkari haberi: Hakkari'de 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Hakkari haberler: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda dün ilçede operasyon düzenleyen ekipler, 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel