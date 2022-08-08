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Hakkari haber! Yüksekova'da dağlar toz bulutunda kayboldu

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Hakkari haber... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağlar, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutunun içende kayboldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağlar, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutunun içende kayboldu.

3 gündür ilçede yaşanan yoğun sıcaklar ve aralıklı rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu. Akşam sıcakların azalması ile dışarı çıkan vatandaşlar, toz bulunun altında kaybolan Cilo Dağları'nın fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmediler.

Murat Ural isimli vatandaş, "Günlerdir bunaltıcı bir sıcaklık var bölgede ve ardından başlayan aralıklı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Bugün rüzgarın etkisiyle ilçenin çevresini saran dağlar toz bulutunun içinde tamamen kaybolmuş şekilde. Sanki görüntüsü kışın sis bulutu oluyor, aynı şekilde olmuş. İnşallah kısa sürede bu biter. Zaten öğlen saatlerinde kimse çıkamıyor sıcaklardan dolayı" dedi.

(Metin Tek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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