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Hakkari haber... Yüksekova'da 'Yarım Ay' hayran bıraktı

Gelen Hakkari haberlerine göre Yüksekova'da 'Yarım Ay' hayran bıraktı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görülen hilal şeklindeki yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

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Yüksekova'da 'Yarım Ay' hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görülen hilal şeklindeki yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renkte büyük bir şekilde dağların üzerinden çıkan hilal şeklindeki ay hayran bıraktı. Kızıl ve beyaz rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.

Her gün ayın doğuşunu takip ettiğini ifade eden Erkan Keskin isimli vatandaş, "Her gün Yüksekova semalarından güzel bir hilal görüntüsüyle karşı karşıyayız. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü sunmaktadır. Hayran kaldık. Doyasıya izleme keyfine vardık diyebiliriz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

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