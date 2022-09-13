Hakkari haber... Hakkari'de terör örgütüne yardım eden şüpheli yakalandı

Edinilen Hakkari gelişmesine göre Hakkari'de "silahlı terör örgütüne yardım yataklık etmek" ve 'tasarlayarak adam öldürmek" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de "silahlı terör örgütüne yardım yataklık etmek" ve 'tasarlayarak adam öldürmek" suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün merkez ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek" ve "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan şüpheli V.T'yi gözaltına aldı.