Hakkari haber | Hakkari'de okul servisleri denetlendi

Hakkari haberleri: Hakkari merkez ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde trafik ekiplerince okul servisleri denetendi.

Hakkari merkez ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde trafik ekiplerince okul servisleri denetendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlükleri ekipleri, kent merkezi ve söz konusu ilçelerde 76 okul servisinde denetim yaptı.

Ekipler, sürücü belgesinin geçerlilik süresi biten bir araca 739 lira cezai işlem uyguladı.

Çocukların huzur ve güven içinde okullarına gidebilmeleri için denetimlerin devam edecek.