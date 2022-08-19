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Hakkari haber: Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari haber: Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Güncel Haberler

Hakkari gündem haberi | Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri, Diyarbakır anneleri ile omuz omuza evlat nöbetinde" yazılı pankart, dövizler, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan aileler, bir süre oturma eylemi yaptı.

Terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak ve seslerini duyurmak için eylem yaptıklarını söyledi.

Çocuklarının kimsenin piyonu olmayacağını, PKK ve yandaşlarının, annelerin gözyaşlarında boğulacağını dile getiren Çiftçi şöyle devam etti:

"Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber çocuklarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz, teröre lanet ediyoruz. Bizler buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz, gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

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