Hakkari haber... Hakkari'de 4 kilo 421 gram esrar ele geçirildi Güncel Haberler Hakkari yerel gündem haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 kilo 421 gram esrar ve 71 kök kenevir ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 kilo 421 gram esrar ve 71 kök kenevir ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda dün ekiplerce ilçede düzenlenen operasyonda üçer gram esrar bulunan 27 şeffaf poşet, dikili 71 kök Hint keneviri ve 4 kilo 340 gram kubar esrar ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Sayim Harmancı Yüksekova Kenevir Hakkari Güncel Haberler

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