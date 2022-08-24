Hakkari haber | Hakkari'de 100 kilogram eroin ele geçirildi

Edinilen Hakkari haberine göre Hakkari'de bir araçta 100 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de bir araçta 100 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kentte tespit edilen bir araçta yapılan aramada 100 kilogram eroin ele geçirildi.

Açıklamada, şüpheli ya da şüphelilerle ilgili bilgiye yer verilmedi.