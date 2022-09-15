Hakkari gündem: Hakkari'de İlköğretim Haftası kutlandı Güncel Haberler Hakkari haberler: Hakkari'de İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Hakkari'de İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Valilik önündeki tören İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in mesajının okunmasıyla son buldu. Törene İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Güncel Kaynak: AA / Sayim Harmancı milli eğitim bakanlığı Hakkari Güncel Haberler

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