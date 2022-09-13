Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari gündem haberleri... Hakkari'de "Yaratılış Gayemiz" konulu konferans düzenlendi

Güncel Haberler

Hakkari gündem haberleri... Hakkari'de 'Yaratılış Gayemiz' konulu konferans düzenlendi

Gelen Hakkari haberine göre Hakkari'de İHH İnsani Yardım Derneğince, kadınlara yönelik "Yaratılış Gayemiz" konulu konferans düzenlendi.

Hakkari'de İHH İnsani Yardım Derneğince, kadınlara yönelik "Yaratılış Gayemiz" konulu konferans düzenlendi.

Okur yazar buluşmaları kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta yazar Sabiha Ateş Alpat, insanın ve tabiatın yaratılışıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Konferansa sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari İHH Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title