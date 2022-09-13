Hakkari gündem haberleri... Hakkari'de "Yaratılış Gayemiz" konulu konferans düzenlendi
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Gelen Hakkari haberine göre Hakkari'de İHH İnsani Yardım Derneğince, kadınlara yönelik "Yaratılış Gayemiz" konulu konferans düzenlendi.
Hakkari'de İHH İnsani Yardım Derneğince, kadınlara yönelik "Yaratılış Gayemiz" konulu konferans düzenlendi.
Okur yazar buluşmaları kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta yazar Sabiha Ateş Alpat, insanın ve tabiatın yaratılışıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.
Konferansa sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve üyeleri de katıldı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel