Hakkari gündem haberleri... Hakkari'de "Yaratılış Gayemiz" konulu konferans düzenlendi Güncel Haberler Gelen Hakkari haberine göre Hakkari'de İHH İnsani Yardım Derneğince, kadınlara yönelik "Yaratılış Gayemiz" konulu konferans düzenlendi. Hakkari'de İHH İnsani Yardım Derneğince, kadınlara yönelik "Yaratılış Gayemiz" konulu konferans düzenlendi. Okur yazar buluşmaları kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta yazar Sabiha Ateş Alpat, insanın ve tabiatın yaratılışıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi. Konferansa sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve üyeleri de katıldı. Güncel Kaynak: AA / Sayim Harmancı Hakkari İHH Güncel Haberler

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