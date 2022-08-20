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Hakkari gündem haberleri: Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

Hakkari gündem haberleri: Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan bina mühürlendi

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Hakkari haberleri: Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan 3 katlı bina tedbir amaçlı mühürlendi.

Hakkari'de temel kazısı sırasında mutfak duvarı yıkılan 3 katlı bina tedbir amaçlı mühürlendi.

Gazi Mahallesi Av. Muhsin Zeydanoğlu Caddesi'nde temel kazısı yapıldığı sırada, alanın yanında bulunan binanın birinci katındaki mutfak duvarı yıkıldı.

Polis ve belediye ekipleri, güvenlik önlemi alınmasının ardından bölgede inceleme yaptı.

Ekiplerce tahliye edilen bina, tedbir amaçlı mühürlendi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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