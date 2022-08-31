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Hakkari gündem haberleri: Hakkari'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı

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Hakkari gündem haberleri: Hakkari'de bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı

Hakkari bölgesinden gelen habere göre Hakkari'nin Derecik ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl akbaba tedaviye alındı.

İlçe merkezinde hareket etmekte zorlanan akbabayı görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber verdi.

İlçeye giden ekipler, vatandaşlardan teslim aldıkları akbabayı kent merkezine getirdi.

DKMP Veteriner Hekimi Mehmet Yıldız tarafından yapılan kontrollerde yediği bir şeyden zehirlendiği belirlenen akbabanın tedavisine başlandı.

Akbaba'nın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hisarcık Derecik Hakkari Güncel Haberler

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