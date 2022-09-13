Hakkari gündem haberleri... Hakkari'de Ahilik Haftası kutlamaları

Hakkari haberler... Hakkari'de Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığınca düzenlenen programda yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

Hakkari'de Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığınca düzenlenen programda yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ahilik ile ilgili belgesel gösteriminin ardından kentte yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket ve belge takdim edildi.

Ahi kaftanı giydirilen Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Ahiliğin önemine değinerek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Tekin de Ahilik Teşkilatı'nın toplumsal yaşamın ortak paydası olan insan üzerine kurulduğunu belirtti.

Ahiliğin, insanlar arasındaki ticari, toplumsal ilişkilerde dürüstlük, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygı ve güler yüzlü olma ilkelerini temel ilke aldığına vurgu yapan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu teşkilatlanmanın günümüzdeki temsilcileri, esnaf ve sanatkarlarımız ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlardır. Bu teşkilat geçmişte olduğu gibi ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir ve üstlenmeye devam etmektedir. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları batıya aktaran birikim ahilik kültürüdür. Ahiliğin temel kuralı alın teriyle geçinmektir. Yardımlaşma ve toplum düzenini koruma ilkeleridir."

Programa Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulmecit Yılmaz ve kent merkezi ve Yüksekova'dan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve esnaf katıldı.