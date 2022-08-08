Yaban keçisi yavrularının körlük nedeni araştırılıyor

Hakkari'de vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 3 keçi yavrusunda tespit edilen amaurosis (Bakarkörlük) hastalığının nedenleri araştırılıyor.

Hakkari ve ilçelerinde üç ayda 2'si yüksekten düşerek ağır yaralanan 3 keçi yavrusu, tedavilerinin yapılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince Van YYÜ'deki merkeze götürüldü.

Buradaki müdahalelere rağmen ağır yaralanan 2 yavru öldü, üçüncü yavru ise hayata tutunmayı başardı. Yapılan kontrollerde yavrulardan üçünde de amaurosis (Bakarkörlük) hastalığı tespit edildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yavru keçilerde görülen körlüğün nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Koruma altına alınan diğer yavru keçiye özenle bakan merkezdeki görevliler, elleriyle besleyip tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Numuneler aldık"

Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasında bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Yaban hayvanlarının büyük problemlerle karşı karşıya kalmaması ve habitatta daha iyi yaşaması için çalışmalar yaptıkları belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Merkezimize Van Gölü çevresindeki bütün illerden yaban hayvanları geliyor. Bunların tedavilerini yaptıktan sonra tekrar doğaya kazandırıyoruz. Hakkari'den 3 ay içinde 1 yaşını doldurmamış 3 dağ keçisi yavrusu bize getirildi. Şikayetleri de amaurosis (Bakarkörlük). Bunun nedenini araştırıyoruz. Numunelerimizi alarak gerekli yerlere götürdük. Yaban hayvanlarıyla ilgilenen birimlerle birlikte doğal hayatta yaşanabilecek olumsuzluklara çözüm yolları üretmekteyiz. Hakkari, Gürpınar ve Çatak tarafında yaşayan dağ keçilerindeki olumsuzluklar hakkında hazırlayacağımız raporu en kısa zamanda yetkililere verip gerekli önlemleri alacağız."