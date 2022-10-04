Hakkari gündem haberi: Hakkari'de TYP kapsamında istihdam edilecek 13 kişi kura ile belirlendi Güncel Haberler Hakkari haberleri... Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğünde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 13 kişi için kura çekimi yapıldı. Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğünde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 13 kişi için kura çekimi yapıldı. Spor salonunda noter huzurunda çekilen kurada, başvuru yapan 1020 kişi arasından ismi çıkan 13 kişi istihdam edilecek. Programa, Noter Vekili Serdar Kundakçı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli katıldı. Güncel Kaynak: AA / Hikmet Temeş gençlik Hakkari Güncel Haberler

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