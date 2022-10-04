Hakkari gündem haberi | Hakkari'de tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya salındı Güncel Haberler Gelen Hakkari haberlerine göre Hakkari'de Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı. Hakkari'de Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı. Derecik ilçesinde yaralı bulunan ve Van'a gönderilen kızıl akbabanın Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisi tamamlandı. Hakkari'ye getirilen kızıl akbaba, Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Durankaya beldesi geçidine yakın noktada doğal yaşam alanına salındı. Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ile DKMP Şube Müdürü Necmettin Yılmaz katıldı. Güncel Kaynak: AA / Sayim Harmancı Hakkari Derecik Van Güncel Haberler

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